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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Küresel ekonomi için kritik hafta

Soğuk Savaş dönemindeki “doğu-batı” siyasi çekişmesi günümüzde şekil değiştirerek, başını ABD ile Çin-Rusya’nın çektiği cepheleşmeye evrilmekte. Ancak şimdi buna bir de, küresel ekonomik alanda “kuzey-güney” çekişmesi eklenmiş durumda.

Bu hafta Güney Afrika Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek BRICS zirve toplantısı da, küresel ekonomideki cepheleşme açısından kritik önemde. Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan BRICS, adını üyelerinin baş harflerinden alıyor; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika.


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