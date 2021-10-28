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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Kriz bitmiş değil, Avrupa Konseyi’nde konu yeniden ele alınacak

Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayınlayan Batılı Büyükelçiler, diplomatların son anda buldukları bir ara formülle –şimdilik- istenmeyen kişi/persona non grata ilan edilmekten kurtuldular.           

Ancak kriz bitmiş değil;                


Çünkü 10 Batılı Büyükelçi’yi bildiri yayınlamaya iten sorun yerli yerinde duruyor; Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “serbest bırakılsın” kararına rağmen hala hapiste.            

Krizin bir sonraki aşamasının Kasım ayı sonunda gündeme gelmesi muhtemel. AİHM’in çatı kuruluşu, Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin 30 Kasım-4 Aralık dönemindeki Bakanlar Konseyi toplantısında konu yeniden ele alınacak. Eğer Kavala o tarihe kadar serbest kalmamış ise, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasına kadar uzanabilecek bir yaptırım süreci başlayacak.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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