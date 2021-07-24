Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Kıbrıs konusunda cin şişeden çıktı

Erdoğan’ın KKTC’nin henüz doğrudan tanınmasa da, tanınma yolunda adım atılabilmesi için Türkiye’nin iyi ilişkiler içinde olduğu Azerbaycan, Bosna-Hersek gibi ülkelere yoğun taleplerde bulunduğu biliniyor.

O kadar ki, aslında Erdoğan’ın KKTC’de açıklayacağını söylediği müjdenin bile bu “tanınma” ile alakalı olduğu konuşuluyor; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in KKTC’ye doğrudan uçak seferleri başlatmak için yeşil ışık yaktığı, Erdoğan’ın da “müjde” olarak aslında bunu açıklayacağı bilgisi -henüz resmen kimse tarafından teyit edilmese de- kulislere sızmış durumda. Ancak AB’nin devreye girmesiyle -AB Komisyon Başkanı Michel, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinden hemen önce Bakü’ye ziyarette bulundu- Aliyev’in uçak seferleri konusunu dondurduğu, Erdoğan’ın da bu nedenle
“müjde” olarak, zaten daha önce de açıklamış olduğu “külliye” konusunu gündeme taşıdığı
konuşuluyor diplomatlar arasında.


Kıbrıs konusunda -deyim yerindeyse- cin şişeden çıktı; bakalım kimler sözlerini tutacak? Acaba KKTC’yi tanıyan, ya da tanıma yolunda adım atan ülke olacak mı?

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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