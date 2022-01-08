Zeynep Gürcanlı: Kazakistan’ın Rusya’nın ‘arka bahçesi’ olduğu tescillenecek

Orta Asya’da siyasi açıdan en istikrarlı ülkelerden biri olarak görülen Kazakistan’daki ekonomik temelli protestolar, bir anda halk hareketine dönüştü. Sokaklar karışınca, komplo teorisyenlerine de gün doğdu; En büyük zanlı “dış güçler”. O kadar ki, Türkiye’deki hükümet yanlısı basın işi “Kazakistan’ı FETÖ’cüler karıştırdı” söylemine kadar vardırmış durumda.

Tüm bu teoriler, tek adam rejimine evrilmiş yönetimler açısından, Kazak halkının yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve siyasi baskı nedeniyle sokağa çıkmış olması ihtimalinden çok daha “kullanışlı” elbette.

Kazakistan’daki olayların nereye evrilebileceği şu an için muamma; Ancak şu ana kadar yaşanan gelişmeler, ülkede Nazarbayev gölgesinin silineceğini, ülkenin Rusya’nın tartışmasız “arka bahçesi” olduğunun tescilleneceğini gösteriyor. Gerisini zaman gösterecek….

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı