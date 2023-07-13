Zeynep Gürcanlı: ‘İsveç’in NATO üyeliğini onaylayacağız ama TBMM geçit vermiyor’ kartı oynanabilir

İsveç’in NATO üyeliğine yönelik vetoyu AK Parti hükümeti resmen kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnius’teki NATO zirve toplantısında, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in kolaylaştırıcılığında İsveç Başbakanı ile görüştükten sonra, konunun TBMM’ye gönderileceğini açıkladı.

Ancak TBMM’deki süreç üzerinde durmaya değer; Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis’e sevkedileceğini açıkladığı saatlerde, İttifak ortağı olan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM Grup konuşmasındaki sert çıkışını dikkate almak gerekli. Bahçeli’nin İsveç’in üyeliği konusunda “Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız. Bunu nasıl hazmedeceğiz. Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz” sözleri, aslında AK Parti hükümetinin nasıl “ilerleyeceğine” ilişkin de ipuçları içeriyor.

Tıpkı ABD yönetiminin, “Biz F-16 satmak istiyoruz ama Kongre onaylamıyor” yaklaşımına karşı, AK Parti hükümetinin de “İsveç’in NATO üyeliğini onaylayacağız ama, TBMM geçit vermiyor” kartını ortaya atması büyük ihtimal.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı