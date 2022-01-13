Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: İsrail’le normalleşmenin önü açıldı

Washington yönetimi, İsrail’in de imzacısı olduğu bu projeye ilişkin olumsuz görüşlerini ortaya koyarken, İsrail hükümetine önceden danışmış olabileceğini de tahmin etmek güç değil.

Hem Ankara’da, hem de Tel Aviv’de, İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi yönündeki eğilim son dönemde iyice görünür olmuştu. Ancak sıkıntıların başında İsrail’in Rum-Yunan cephesinde görülmesi yer alıyordu.


Ankara’yla itiştiği dönemde İsrail’in atmış olduğu –ve belli ki pişmanlık yaşadığı- imzadan, Rum-Yunan ikilisini küstürmeden kurtulması Washington’un araya girmesiyle iyice kolaylaştı. ABD’nin Yunanistan’ın tepkisini çekmek pahasına Atina’ya gönderdiği “belge olmayan belge”, yakında Ankara ile Tel Aviv arasında en üst düzeyde ziyaretlerin de önünü açmaya aday.

Kim bilir? Belki de Erdoğan’ın şubat ayında çıkacağını açıkladığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan turuna, İsrail de ekleniverir…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

SON HABERLER

Anayasa Mahkemesi’nin sözde pilot kararı

AYM yapısal olduğunu bildiği bir sorunu, pozitif algı yaratmak amacıyla birçok sorunu halının altına süpürüp bilinçli olarak saklayarak siyaseten ‘Ne şiş yansın, ne kebap’ yaklaşımıyla çözmüştür.

Kaliteli uzun yaşam için ‘son model’ beş ürün

Ürünlerini inovasyon ve teknoloji temelinde tasarlayan bazı start-up’lar, bugüne kadar ihmal edilmiş tüketici gruplarına odaklanarak fark yaratıyor. Prestijli yayın organı Wall Street Journal, yeni nesil girişimcilerin, ileri yaşlarda görülen görme, işitme, koku ve tat almaya yönelik duyu kayıplarını ve ruhsal sorunlara yol açabilecek yalnızlık duygusunu gidermek için geliştirilen beş inovatif teknolojik ürünü derledi.

Metin Gürcan hakkındaki iddianame reddedildi

Ankara başsavcılığının Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk’ iddiasıyla hazırladığı iddianame Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi. Mahkeme, iddianamede yer alan bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olup olmadığının Milli Savunma Bakanlığı’na sorulmamasını ‘eksiklik’ olarak gördü.