Zeynep Gürcanlı: İsrail’le normalleşmenin önü açıldı

Washington yönetimi, İsrail’in de imzacısı olduğu bu projeye ilişkin olumsuz görüşlerini ortaya koyarken, İsrail hükümetine önceden danışmış olabileceğini de tahmin etmek güç değil.

Hem Ankara’da, hem de Tel Aviv’de, İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi yönündeki eğilim son dönemde iyice görünür olmuştu. Ancak sıkıntıların başında İsrail’in Rum-Yunan cephesinde görülmesi yer alıyordu.

Ankara’yla itiştiği dönemde İsrail’in atmış olduğu –ve belli ki pişmanlık yaşadığı- imzadan, Rum-Yunan ikilisini küstürmeden kurtulması Washington’un araya girmesiyle iyice kolaylaştı. ABD’nin Yunanistan’ın tepkisini çekmek pahasına Atina’ya gönderdiği “belge olmayan belge”, yakında Ankara ile Tel Aviv arasında en üst düzeyde ziyaretlerin de önünü açmaya aday.

Kim bilir? Belki de Erdoğan’ın şubat ayında çıkacağını açıkladığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan turuna, İsrail de ekleniverir…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı