Zeynep Gürcanlı: IŞİD canlanıyor mu?

Dünya, Ukrayna krizi ile meşgulken Suriye’nin kuzeyi karıştı. ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump’ın, “IŞİD’e karşı savaş zaferle sonuçlandı” açıklamasından tam üç yıl sonra, IŞİD terör örgütü Fırat’ın doğusunda yeniden, üstelik kapsamlı bir saldırı ile ortaya çıktı. IŞİD yaklaşık bir hafta önce intihar bombacılarıyla başladığı, uyuyan hücreleri uyandırarak topladığı çok sayıda silahlı teröristle sürdürdüğü saldırılar sonucunda Haseke’deki cezaevini bastı, burada tutulan yaklaşık 2 bin IŞİD’liyi serbest bıraktı.

Belli ki IŞİD’li teröristler ABD ile Rusya’nın, Türkiye ile Esad rejiminin itişmesinden, İran’la İsrail’in Suriye üzerinden girdikleri rekabetten fazlasıyla yararlanmaya devam ediyorlar. İşin bir de “hapishane” boyutu var; PYD-YPG kontrolündeki bölgede kurulan, hastaneden ya da okuldan bozma hapishanelerde halen 12 bine yakın IŞİD teröristi tutuluyor.

PYD-YPG’nin derme çatma cezaevlerinde topluca tutulan bu IŞİD’liler, son saldırıda da görüldüğü gibi, IŞİD’in canlanması için ciddi potansiyel yaratıyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı