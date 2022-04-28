Zeynep Gürcanlı: İhlal prosedürünün devam etmesini beklemek mümkün

Türkiye aleyhine “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal” prosedürünü işleten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi zaten, Türk hükümetinin yaptığı savunma ve itirazlar çerçevesinde Şubat ayında topu yeniden AİHM’e atmıştı. Bakanlar Komitesi AİHM’den, Türkiye’nin Kavala hakkındaki AİHM kararını “uygulayıp uygulamadığı” yönünde bir karar/görüş bildirmesini istemişti.

Tüm bunları alt alta koyduğumuzda, AİHM’in Kavala hakkında bu hafta Ağır Ceza mahkemesi tarafından verilmiş olan hükmü tanımayacağını da tahmin etmek zor değil. Bu çerçevede Türkiye aleyhine Avrupa Konseyi tarafından başlatılmış olan “ihlal prosedürünün” de devam etmesini beklemek mümkün.

Türkiye açısından ne büyük ayıp…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı