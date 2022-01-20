Zeynep Gürcanlı: HTŞ terör örgütü elebaşının ‘açılışını’ yaptığı karayolunu kim inşa etti?

Tam da burada, asıl sorulması gereken sorular ortaya çıkıyor.

HTŞ terör örgütü elebaşının “açılışını” yaptığı ve 2 milyon dolara mal olduğu söylenen karayolunu kim inşa etti? 2 milyon dolarlık finansman nasıl sağlandı?

Bu sorunun yanıtı, Türkiye’nin yanı başındaki İdlib’de yaşanan “vekalet savaşlarının” da gidişatını belirleyecek kadar kritik önemde.

Suriye’de iç savaşın başından bu yana, hem Batı ülkelerinin, hem de bizzat AK Parti hükümetinin attığı yanlış adımlar, Rusya’nın Suriye’de kontrolü ele geçirmesini sağladı.

Şimdilerde, Esad yönetimi ile daha birkaç hafta önce imzaladığı Kuşak-Yol projesi anlaşması ile Çin de Suriye’ye kalıcı olarak giriyor.

Ukrayna’dan sonra, Suriye’de de yeni bir Batı-Rusya/Çin vekalet savaşı kapıda.

Üstelik Suriye, Türkiye’ye Ukrayna’dan daha yakın. Buna bir de Türkiye’deki milyonlarca Suriyeli sığınmacı ile İdlib’in karışması halinde gelecek yenilerini ekleyin;

Durum çok kritik, çok karamsar, çok ciddi…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı