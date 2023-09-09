Zeynep Gürcanlı: Hindistan’ın ‘Küresel Güney’ şovu

Gelişmekte olan ülkelerin öncülüğünü “Küresel Güney” ismiyle üstlenmiş durumdaki Hindistan, bu alandaki liderliğini G-20 zirvesiyle “taçlandırmak” istiyor. “Küresel güney” sözcüğünün seçimi de tesadüf değil; Batı’nın ekonomik olarak gelişmiş ülkelerine, dünyanın kuzey kesiminde kalan Çin’i de dahil ediyor bu ifadeyle Hindistan.

Oysa Çin kendisini hala “gelişmekte olan ülke” kapsamında tutuyor. Böylece hem küresel ekonomik anlaşmalar çerçevesinde gelişmiş ekonomilere koyulan kısıtlamalardan kaçmaya, hem de -tıpkı Hindistan gibi- Afrika, Asya ve Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkelerine “ben de sizden biriyim” imajı vermeye çalışıyor. Hindistan’ın “küresel güney” çıkışı bu duruşu bozmuş durumda.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı