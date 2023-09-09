Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Hindistan’ın ‘Küresel Güney’ şovu

Gelişmekte olan ülkelerin öncülüğünü “Küresel Güney” ismiyle üstlenmiş durumdaki Hindistan, bu alandaki liderliğini G-20 zirvesiyle “taçlandırmak” istiyor. “Küresel güney” sözcüğünün seçimi de tesadüf değil; Batı’nın ekonomik olarak gelişmiş ülkelerine, dünyanın kuzey kesiminde kalan Çin’i de dahil ediyor bu ifadeyle Hindistan.

Oysa Çin kendisini hala “gelişmekte olan ülke” kapsamında tutuyor. Böylece hem küresel ekonomik anlaşmalar çerçevesinde gelişmiş ekonomilere koyulan kısıtlamalardan kaçmaya, hem de -tıpkı Hindistan gibi- Afrika, Asya ve Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkelerine “ben de sizden biriyim” imajı vermeye çalışıyor. Hindistan’ın “küresel güney” çıkışı bu duruşu bozmuş durumda.


Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

SON HABERLER

Okulların açılmasıyla Covid-19, grip ve kızamıkta artış bekleniyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden (TÜSAD) Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19, grip ve kızamık enfeksiyonlarında artış beklediklerini söyledi. Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Aslan, bu hastalıklardan korunmak için çocukların eksik aşılarının tamamlanması uyarısını yaptı. Çok sayıda çocuğun, kapalı ve havasız ortamlarda bir arada bulunması enfeksiyonların bulaşması ve […]

‘Sonraki’ni beklerken hayatı ıskalamayın

Kazanan piyango numaralarını bekler gibi sosyal medya hesabınızı yenileyip ‘sonraki’ neymiş onu merak ediyorsanız, modern dünyanın ‘sonraki’ fenomeninin tuzağına düşmüş olabilirsiniz. Peki çaresi yok mu? Neyse ki var.