Zeynep Gürcanlı: Hiç beklenmedik bir tedarik krizi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ortaya çıkan tahıl krizi bunun örneği. Türkiye’nin kolaylaştırıcılığı ile, Birleşmiş Milletler çatısı altında geçici bir çözüm bulundu Ukrayna ve Rusya tahılının dünyaya taşınması konusunda. Ama savaş kızıştıkça, bu çözüm de uygulanamaz olma yolunda. Nitekim Ruslar, Mayıs sonunda bitecek olan tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak konusunda ayak diremeye başladılar bile.

Hiç beklenmedik bir tedarik krizi ise Sudan’da patlayan iç savaş ile çıktı; Tahıl kadar yaşamsal değil belki ama, yine de önemli. Gazlı içeceklerin hammadesi olan ve adına “Arap sakızı” denilen maddenin ana üreticisi Sudan. İç savaşla birlikte, Sudan’ın küresel tedariğinin yüzde 70’ini karşıladığı bu maddenin dünyaya arzı da durma noktasına geldi. Gazlı içeceklerde bulunan şekerin dibe çökmesini ve kristalleşmesini engelleyen Arap sakızı maddesi ayrıca baskı mürekkebi üretiminde, kozmetikte, hatta bazı ilaçlarda da kullanılıyor.

Dolayısıyla Sudan’daki iç savaş dünya haberlerinde çokça yer almasa da, pek çok küresel büyüklükte şirkette üretim zincirini fena etkilemiş durumda.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı