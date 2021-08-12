Zeynep Gürcanlı: Erdoğan önce El-Sisi, ardından Esad ile aynı masaya oturacak mı?

Çin’i NATO zirvesinde resmen “hasım” ilan eden ABD ve Batı, tüm gücüyle Asya’ya yüklenmeden önce Ortadoğu’daki tansiyonu düşürmek için harekete geçti. Şimdi plan, Suriye ile Türkiye’yi, İran ile Suudi Arabistan’ı aynı masa etrafında toplayabilmek.

Rusya ile Çin de, Ortadoğu’da esecek barış rüzgarlarının, Asya’ya gerginlik olarak yansıyacağını farkında görünüyor.

Dünya yeniden ve hızla bir soğuk savaşa doğru yol alıyor.

Her iki cephe de “safları sıklaştırma” peşinde. Bakalım AK Parti hükümeti bu yeni dalgaya kendini adapte edebilecek mi? Erdoğan önce El-Sisi ile, ardından Başar Esad ile aynı masaya oturacak mı? Oturursa, bunun iç politikaya yansımaları nasıl olacak?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı