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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Erdoğan Dibeybe’den acilen 5 milyar dinarlık kaynak çıkarmasını istemiş

Geçen hafta Libya Geçici Hükümetinin Başbakanı Dibeybe ile görüştü Erdoğan. İstanbul Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmenin sürpriz isimleri ise, Libya ve Türkiye Merkez Bankası Başkanları idi.

Libya heyetinden sızan bilgiler, Erdoğan’ın Dibeybe’den acilen Türkiye için 5 milyar dinarlık bir kaynak çıkartmasını istediğini gösteriyor. Bu meblağ, hem Türkiye’nin Libya’da yaptığı askeri masraflar, hem de Türk şirketlerinin Libya’dan ödenmeyen alacaklarının bir kısmının karşılanması için istenmiş Arap basınında çıkan haberlere göre.


Bir de buna aynı hafta içinde, Güney Kore ile yapılan ve Merkez Bankası rezervlerini -geçici de olsa artıya çıkaracak swap anlaşmasını ekleyin. Belli ki Ankara’da mali sıkışıklık kendisini iyiden iyiye hissettiriyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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