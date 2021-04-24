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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Dışarıda ‘ricat’ politikasına geçiş de işe yaramadı

AK Parti hükümeti son birkaç aydır silahlı kuvvetler destekli “açılım” dış politikasından vazgeçmiş görünüyor.

Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmek adına Akdeniz’deki enerji politikalarında; Washington’la yeni bir sayfa açmak üzere Rusya’yla ilişkilerde; “değersizleşen” yalnızlığı kırmak için İhvancılık ısrarında atılan geri adımlar art arda geldi.

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Ancak ‘fütuhat’ dış politikasından ‘ricat’ politikasına geçiş de işe yaramış görünmüyor.

Türkiye, önceki politikalarından geri adım attıkça, sıkışmışlığı da artıyor.

Ülke içinde ağır ekonomik kriz ve bir türlü durdurulamayan pandemi ile uğraşan AK Parti hükümeti, dışarda da ‘ricat politikasına’ rağmen çok zor durumda görünüyor.

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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