Zeynep Gürcanlı: Dış politikada hiç olmadığı kadar zor bir dönem

İlk bakışta “görüşmenin Washington yerine New York’ta yapılmasının ne önemi var” diye düşünenler olabilir; Ancak diplomatik açıdan bu yer değişikliği Biden yönetiminin Türkiye’deki AK Parti hükümetine bakışının değişmediğini de gösteriyor.

Washington’a, yani Başkent’e yapılacak bir Dışişleri Bakanı ziyaretinin anlamı ile, New York’ta başka toplantıların yan unsuru olarak ayaküstü görüşmenin anlamı aynı değil. Belli ki ABD’de Kasım’da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Blinken Amerikan Başkenti’nde Çavuşoğlu ile birlikte poz vermek istemedi.

Ankara’ya yönelik bu soğuk tavır, elbette Rum-Yunan ikilisi tarafından da altı çizilerek not edildi.

AK Parti hükümeti NATO’da İsveç ve Finlandiya üzerinden Batı’yla çarpışırken, Rum-Yunan ikilisi kendi tezlerini yayarak, dayatarak, Ankara’yı zor durumda bırakmaya çalışıyor.

Dış politikada hiç olmadığı kadar zor bir dönem var önümüzde…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı