Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: ‘Dede’ kim?

Amerikan yargısında bir kural var; kişiler gıyaplarında yargılanmıyorlar. Eğer haklarında bir şüphe/kanıt varsa, savcılık gizli bir iddianame hazırlıyor, bu iddianame şüpheli yakalandıktan sonra kamuoyuna açıklanıyor (Zarrab davasında da aynı yola başvurulmuştu).

Tüm bu dolandırıcılık “macerasının” baş kahramanlarından SBK, Türkiye’den kaçıp gittiği Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine tutuklandı. Tutuklanır tutuklanmaz da hakkındaki iddianame üzerindeki gizlilik kaldırıldı. İddianameye göre SBK ABD’de “kara para aklamak” ve “yargıyı engellemekle” suçlanıyor. Utah bölge savcılığı tarafından yazılan iddianamede davacı “ABD devleti” olarak görünüyor. İddianamedeki unsurlar, Kingston kardeşler ve Dermen/Termedzyhyan iddianamelerindeki suçlamaların devamı niteliğinde.


Bunlar şimdiye kadar ABD iddianamelerinden çıkan bilgiler. Asıl sarsıcı bilgiler (tıpkı Zarrab dosyasında olduğu gibi) dava başlayınca çıkacak gibi.

Kim bilir? Dava sürecinde SBK’nın Türkiye’de rüşvet verip işlerini hallettiğini, iddianamede de “dede” lakabıyla anılan üst düzey yetkilinin kimliğini de öğrenebiliriz belki…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

SON HABERLER

Nefes alamıyoruz

Şu son bir haftada olan bitenler normal bir ülkeyi bir hayat boyu depresyona sokmaya yeterdi muhtemelen.
Sanki Kavafis’in ‘Bu şehir arkandan gelecektir’i ile ‘Barbarları Beklerken’i iç içe geçmiş gibi…

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı düşüşte

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) verilerine göre, Borsa İstanbul’da nisanda rekor kıran bakiyeli yatırımcı sayısı mayısta düşüşe geçti. Ayrıca yılın ilk beş ayında yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarında yüzde 21 oranında azalma var.