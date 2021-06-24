Zeynep Gürcanlı: ‘Dede’ kim?

Amerikan yargısında bir kural var; kişiler gıyaplarında yargılanmıyorlar. Eğer haklarında bir şüphe/kanıt varsa, savcılık gizli bir iddianame hazırlıyor, bu iddianame şüpheli yakalandıktan sonra kamuoyuna açıklanıyor (Zarrab davasında da aynı yola başvurulmuştu).

Tüm bu dolandırıcılık “macerasının” baş kahramanlarından SBK, Türkiye’den kaçıp gittiği Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine tutuklandı. Tutuklanır tutuklanmaz da hakkındaki iddianame üzerindeki gizlilik kaldırıldı. İddianameye göre SBK ABD’de “kara para aklamak” ve “yargıyı engellemekle” suçlanıyor. Utah bölge savcılığı tarafından yazılan iddianamede davacı “ABD devleti” olarak görünüyor. İddianamedeki unsurlar, Kingston kardeşler ve Dermen/Termedzyhyan iddianamelerindeki suçlamaların devamı niteliğinde.

Bunlar şimdiye kadar ABD iddianamelerinden çıkan bilgiler. Asıl sarsıcı bilgiler (tıpkı Zarrab dosyasında olduğu gibi) dava başlayınca çıkacak gibi.

Kim bilir? Dava sürecinde SBK’nın Türkiye’de rüşvet verip işlerini hallettiğini, iddianamede de “dede” lakabıyla anılan üst düzey yetkilinin kimliğini de öğrenebiliriz belki…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı