Zeynep Gürcanlı: Çok merkezli güç dengesi oyununa geçişin ilk adımları

Ukrayna’nın dilimler halinde Rusya kontrolüne geçmesine baktıkça, Batı’nın yaptıklarını da hatırlamamak elde değil; Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde daha çatışmalar sürerken Almanya’nın bağımsızlık ilan eden ülkeleri tanıyıvermesi, böylece iç savaşın önünü açması;

Suriye’ye uluslararası müdahale için ABD ve ortaklarının Esad’ı kendi vatandaşlarına karşı silah kullanmakla suçlaması;

Yine Suriye’de terör bağlantılı “devletçikler” kurulup, buralara tırlarla askeri malzeme ve mühimmat gönderilmesi;

Kimi hafızalarda, kimi hala yaşanmakta.

Yugoslavya’nın bölünüp, Avrupa haritasının yeniden çizilmesi çöken iki kutuplu dünya sisteminin mezarına çakılan son çivi olmuştu.

Ukrayna’da yaşananlar ise, belli ki ABD öncülüğündeki tek kutuplu dünyandan, çok merkezli güç dengesi oyununa geçişin ilk adımları…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı