Zeynep Gürcanlı: Bu sevinç niye?

Ayasofya’nın eski imamı gibi, AK parti’ye yakın isimler Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesini “milli mücadele” olarak nitelendirip, övgüler düzüyorlar. Oysa AK Parti’nin 20 yıldır iktidarda olduğu Türkiye, 20 yıldır Taliban’la mücadele için oluşturulmuş önce BM gücü, ardından NATO gücünde görev yapıyor. Bu bakış açısıyla, Türkiye 20 yıldır Afganistan’da “milli mücadelenin” olmaması için uğraşıyor. O zaman bu sevinç niye?

Ya da daha net bir soru; Resmen “terör örgütü” olarak nitelenen Taliban ile Afganistan’da yönetimi devralır almaz görüşme hevesi gösteren AK Parti hükümeti, neden Mısır’da Müslüman Kardeşler rejimini darbeyle deviren Sisi yönetimiyle yıllarca görüşmedi, “düşman” ilan etti ?

Afganistan’daki kaos, Türkiye’deki dış politika, hukuk ve yönetim kaosunu da iyiden iyiye ortaya çıkarmış görünüyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı