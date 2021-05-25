Zeynep Gürcanlı: Biz bu Venezüela işini daha çok konuşacak gibiyiz

Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticareti, bir dönem İran’la Reza Zarrab üzerinden yapılan- ve Halkbank aleyhine ABD Güney Bölge Federal Mahkemesi’nde dava açılmasına kadar varan, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın hapis cezasına çarptırılmasına neden olan- altın ticaretini andırıyor.

Tıpkı İran gibi, Maduro’nun Venezuela’sı da ABD ambargosu altında. Dolayısıyla ABD federal güvenlik ve finans kuruluşları Venezuela ile yapılan tüm uluslararası ticareti, yaptırımların delinip delinmediğini görmek için didik didik inceliyor.

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Türkiye-Venezuela altın ticaretinin ABD tarafından çok yakından izlendiği 2018 yılında bizzat ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea tarafından da dile getirilmişti. Bilingslea 2018 Temmuz ayında yaptığı açıklamada “Türkiye ile olan yüksek miktardaki altın satışlarını izliyoruz ve bunun neden yapıldığını anlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullanmıştı. ABD, Türkiye ile Venezuela arasındaki altın satışının bir ucunda da, yine ABD ambargosu altındaki İran’ın bulunduğundan şüphe ediyor.

Biz bu Venezuela işini daha çok konuşacak gibiyiz…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı