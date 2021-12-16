Zeynep Gürcanlı: Bir dönem ‘katil’ sıfatıyla anılanlarla el sıkışmanın bedeli bu

Şimdilerde ekonomik krize çare olarak Arap sermayesinin görülmesinden olsa gerek, bir dönem haklarında “darbeci”, “katil” sıfatları çokça kullanılan Arap ülkeleri ile barışma çabasına girilmiş durumda. “15 Temmuz’un finansörü” denilen BAE Veliaht Prensi’nin önüne turkuaz halılar serilerek Ankara’da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanmasının ardından, sıra Suudi Arabistan’a geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed’le görüşme sağlamanın yolu ise, Kaşıkçı cinayeti söylemlerinde geri adım atmaktan geçiyor. Nitekim Katar’ın geçen hafta Türkiye ile Suudi Arabistan arasında “arabuluculuğa” soyunduğu, Erdoğan ile Suudi Veliahtını bir araya getirmeye çalıştığı bilgisi uluslararası basına sızdı. Ancak Suudiler’in koyduğu bir şartla; Erdoğan bir daha Kaşıkçı cinayetine değinmeyecek, Türk medyasının da bu cinayetin üzerine gitmesini engelleyecek. Bir dönem “katil” sıfatıyla anılanlarla el sıkışmanın bedeli bu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı