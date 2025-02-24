Zeynep Gürcanlı: Bilindik ittifaklar, düşmanlıklar, işbirlikleri darmadağın oldu

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20 Ocak’ta sadece ABD’de yönetim değişmedi; tüm dünyada da bilindik ittifaklar, düşmanlıklar, işbirlikleri darmadağın oldu.

Türkiye de dağılan ve yeniden kurulmakta olan uluslararası dengelerden nasibini almakta; eski dostlar hasım, düşmanlar ile müttefik olma yolunda.

ürkiye açısından en büyük değişimin Moskova ile ilişkiler açısından yaşanmasını beklemek mümkün; ABD’nin yeni Başkan Trump eliyle barışacağı Rusya’nın tüm dış politikasını yeni dengelere göre oluşturması söz konusu. O yeni dengelere baktığımızda ise, Moskova’nın öncelikle çıkarlarının hemen hepsinde karşısında Türkiye’yi bulduğunu görmek mümkün.

Mesela Suriye’de; Rusya’nın müttefiki Esad’ın devrilmesinde en büyük rolü Türkiye oynadı. Esad’la işbirliği üzerinden Rusya’yı “sıcak denizlere indirebilmiş” olan Rus Lider Putin, Şam’daki rejim değişikliği ile birlikte Suriye’deki tüm askeri üslerini kaybetti.

Yine “sıcak denizlerden” Libya’daki Rus etkisinin tam karşısında da, ABD ile işbirliği içindeki Türkiye’nin durmakta olduğunu görmek mümkün. Keza, Afrika’da da Ankara-Washington işbirliği sadece Moskova’nın değil, bir dönem kendisini “Sahil’in efendisi” olarak gören Paris’in de kara kıtadaki çıkarlarıyla çelişen sonuçlar almakta.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı