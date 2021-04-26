Zeynep Gürcanlı: Biden’ın ‘Soykırım’ demesi sembolik bir adım değil

Biden’ın ‘soykırım’ demesi sembolik ya da önemsiz bir adım değil; ABD gibi güçlü bir ülkenin yürütmesinin başındaki ismin ‘soykırım’ ifadesini kullanması, buna gerekli tepkinin verilmemesi, ilerde Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük sorunlarla karşılaştırmaya aday…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı