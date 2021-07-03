Zeynep Gürcanlı: Biden Erdoğan’ın teklifine omuz silkmiş

AK Parti hükümetinin, “sadece Türk askeri olmaz, ABD’den de, başka ülkelerden de askeri güç olsun, lojistik ve mali destek verilsin” diyerek açtığı pazarlık -hiç şaşırtıcı olmayan şekilde S-400 füzelerine dayandı.

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’de baş başa görüştüğü Biden’a “Afganistan’da üstleneceğimiz kritik göreve karşı, siz de S-400 üzerinden koyduğunuz yaptırımları kaldırın” teklifini getirmiş. Biden bu teklife omuz silkmiş de olsa, Ankara ısrarını sürdürmüş.

Nitekim Ankara’da geçen hafta gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nın güvenliğini üstlenmesi karşılığında, Washington’dan “S-400 sessizliği” istenmiş. -Belli ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde TBMM’yi iyiden iyiye etkisizleştiren AK Parti yönetimi, ABD’de de işlerin benzer şekilde yürüdüğünü düşünüyor.

ABD Kongresi’nin S-400’lere karşılık yaptırımlar konusunu özel bir yasa maddesi haline getirdiği gerçeği Ankara’da hala yok sayılıyor. Tıpkı Trump döneminde yapıldığı gibi, yine “Tüm yumurtaları bu kez Biden’ın sepetine koyma” çabası devam ediyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı