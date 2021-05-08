Zeynep Gürcanlı: Biden, Ankara’ya coğrafi konumun yeni düzende ‘öncelikler’ arasında olmadığını hatırlattı

ABD’nin Biden döneminde izlediği bu ekonomik kalkınma ve insan hakları/demokrasi altyapılı bu yeni dış politika Türkiye’yi de etkilemeye başladı bile.

Amerikan hükümet üyelerinin Türkiye’den bahsederken sürekli insan hakları ve demokrasi eksikliklerini öne çıkarmaları, Türkiye ile Çin’i açıklamalarda aynı paragraflar içinde anmaları bu yeni politikanın sonuçları.

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Hatta Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımasının altında bile bunu aramak gerek; Belli ki ABD Başkanı “soykırım” kelimesini kullanarak hem Kongre’de giderek ağırlık kazanan Türkiye’ye karşı duruşa bir “selam çakmış”, hem de Ankara’ya coğrafi konumun artık yeni düzende “öncelikler” arasında olmadığını hatırlatmayı amaçladı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı