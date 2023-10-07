Zeynep Gürcanlı: Batıyla tırmanan gerginlik

Türkiye’nin son dönemde Batı ile yaşar gibi göründüğü “bahar havası” yerini hızla “sonbahara” bırakıyor gibi. İlk işaret Avrupa cephesinden geldi. İspanya’nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirve toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizzat ev sahibi İspanya’nın Başbakanı tarafından davet edildi. Ancak Erdoğan’ın “soğuk algınlığı” nedeniyle Granada ziyaretini iptal ettiği duyuruldu. Rahatsızlığı nedeniyle İspanya ziyareti gerçekleşmeyen, TBMM’de de partisinin grup toplantısına katılmayan Erdoğan’ın, aynı gün AK Parti Genel Merkezi’ne gitmesi ise dikkat çekti. Bu gelişmenin üzerine Azerbaycan’dan gelen bir açıklama ise soru işaretlerini arttırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Granada’da yapılması planlanan Ermenistan-Azerbaycan-Avrupa Birliği-Fransa ve Almanya zirvesine, Türkiye davet edilmeyeceği için, kendisinin de katılmayacağının duyurulmasını sağladı. Bu durum da, “Acaba Erdoğan Granada’ya özellikle mi gitmek istemedi, rahatsızlık bir diplomatik bahane olarak mı kullanıldı” sorularının gündeme gelmesine neden oldu. Gerekçe ne olursa olsun, Türkiye’nin Granada’daki yokluğu, dış politikada “Türkiye’siz bir Avrupa” siyaseti yürütmenin zorluklarını da ortaya koydu.
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