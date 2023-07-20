Zeynep Gürcanlı: Batı’yı memnun eden bu adım, Moskova-Ankara ilişkilerine bedel olarak yansımaya başladı

Seçim sonrasında AK Parti hükümeti dış politikasında radikal bir tutum değişikliğine gidip, yönünü Batı’ya çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in NATO’ya katılımına yeşil ışık yakması bunun en somut adımı. Ancak Batı’yı memnun eden bu adım, Moskova-Ankara ilişkilerine “bedel” olarak yansımaya başladı bile. Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında BM çatısı altında kotarılmış olan Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasının sona ermesi, sadece Ukrayna savaşının gidişiyle ilgili değil; Bir parça da NATO genişlemesine “evet” diyen Ankara’ya “sopa” niteliği taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rus mevkidaşı Lavrov ile 18 Temmuz’da süresi sona eren tahıl uzlaşmasını uzatmak için yaptığı telefon görüşmesinden çıkan sonuç bunun göstergesi. Tahıl anlaşmasının süresi sona erse de Türkiye’nin aklında, Türk kargo gemileri için Moskova’dan bir “imtiyaz” alabilmek vardı. Ancak Lavrov kesin bir dille böyle bir adım atılmayacağını söyledi. Rus Bakan’ın “anlaşmanın geçerliliğinin sona ermesi, tahıl gemilerinin Karadeniz’in kuzeybatısından geçişi için Rusya’nın vermiş olduğu güvenlik garantisini geri çektiği anlamına geliyor” sözü, bizzat kendi bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama ile dünyaya duyuruldu. Bu, “ne Türkiye’ye ne de başka bir ülkeye imtiyaz yok” anlamına geliyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı