Zeynep Gürcanlı: Batı’nın Türkiye’ye baskıyı artıracağını tahmin etmek güç değil

Türkiye, gerek coğrafi konumu, gerekse ekonomik ve askeri gücü nedeniyle bölgesindeki kritik ülkelerden biri.

Bu anlamda, Ukrayna savaşında nerede durduğu da önem taşıyor.

Türkiye’nin NATO üyesi olması kağıt üstünde ülkeyi otomatik olarak Batı Cephesi’ne koysa da, durum o kadar net değil;

Ukrayna savaşının ilk haftası biterken, Türkiye NATO’yla beraber hareket etmekle birlikte, kritik bazı konularda Batı cephesinin dışında kalmayı tercih etti.

(…) Buna bir “şimdilik” kaydı koymak gerekiyor elbette;

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, şimdilik Batılı müttefiklerin “yaptırımlara katıl” baskısı yapmaması için önemli bir unsur.

Ancak Ukrayna savaşının uzaması ya da Putin yönetiminin işgali bir an önce tamamlamak için sivilleri gözetmeyen saldırılara başvurması halinde AK Parti hükümeti de bu politikasını gözden geçirmek zorunda kalabilir.

ABD daha şimdiden Rusya’ya karşı daha itidalli duran ülkelere –Hindistan gibi- aba altından sopa göstermeye başladı bile.

Savaşın uzaması halinde, Batı’nın Türkiye’ye de baskıyı artıracağını tahmin etmek güç değil…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı