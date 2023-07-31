Zeynep Gürcanlı: Batı cephesiyle Çin-Rusya ekseni arasındaki küresel rekabet Afrika’ya taşındı

Nijer’de seçilmiş devlet başkanını görevden alan askeri cuntaya ilk desteği, sadece bir ay önce Rusya’da başkaldırmış gibi görünen paralı asker grubu Wagner’in patronundan gelmesi kritik önemde. Bu destek, hem Nijer’de yapılmak istenen yönetim değişikliğindeki Rusya izini, hem de Rusya’daki “Wagner darbe girişiminin” gerçekliğini, ardında yatan “gerçek nedenleri” sorgulamayı gerektirecek kadar önemli. Wagner’in patronu Prigozhin’in bu çıkışı, bir “isyankardan” çok, Moskova’daki rejiminin “hem içeriye, hem de dışarıya Putin’in istediği nizamı verecek” bir “aparat” olduğunu düşündürmüyor mu?
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