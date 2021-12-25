Zeynep Gürcanlı: Başka söze gerek var mı?

Başta Suriye olmak üzere, izlenen dış politikada AK Parti hükümetinin başını ağrıtan bir başka konu da Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu ekonomik kriz;

Krizin Türk askerleri ve onlarla birlikte hareket eden silahlı grupların kontrolündeki İdlib’deki etkisi, uzun süredir kullanılan Türk Lirası’ndan vazgeçilmesi oldu. TL’nin başta Amerikan Doları, döviz birimleri karşısındaki öngörülemez düşüş ya da artışı, İdlib’i yöneten –BM’nin, ABD ve Rusya’nın, Türkiye’nin hep birlikte terörist olarak tanıdıkları- Heyet Tahrir Ül Şam’ın doları yeniden günlük hayatta kullanılan para birimi olarak devreye sokmasına yol açtı.

Rusya Lideri Putin’in her yılsonunda düzenlediği geleneksel basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt, Ankara’da ekonomi konusunda atılan –iç politikada da etkisi tartışmalı- hamasi nutuk ve eylemlerin, dışarda hiç ciddiye alınmadığını gösterdi. Putin, Rusya’da faizlerin arttırılması ile ilgili bir soruya, Rus Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu söyleyerek yanıt verdi ve ekledi; “Eğer bu bağımsızlığı korumazsak, sonumuz Türkiye gibi olur…”

Başka söze gerek var mı?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı