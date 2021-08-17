Zeynep Gürcanlı: Avrupa’dan yükselen bir ses Türkiye’nin dünyadaki imajını ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile artık kabul ettiği yoğun bir Afgan göçü tehlikesi altındaki Türkiye’de, AK parti hükümetinin son 20 yıldır izlediği göç politikasına ilişkin;

İç kamuoyunda Ankara-Altındağ’da da yaşanan olayların ardından, Suriyeli ve Afgan sığınmacıları, bunların ülkedeki demografik ve sosyolojik yapıya etkilerini, güvenlik endişelerini tartıştığı hafta, Avrupa’dan yükselen bir ses Türkiye’nin dünyadaki imajını da ortaya koydu.

Tartışmaya Twitter üzerinden dahil olan Avrupa Parlamentosu’nda Yeşiller grubunda yer alan Alman Milletvekili Katrin Lagensiepen’e, Türk kullanıcılar “sizi ilgilendirmez” diye tepki gösterince de olanlar oldu. Alman vekil, tepkiler üzerine “elbette ilgilendirir çünkü parayı biz veriyoruz” yazıverdi.

AB’nin Suriyeliler için verdiği, Türkiye’nin harcadıkları yanında fındık/fıstık parası olabilecek 3 artı 3 milyar Euro’nun etkileri bunlar. Alman vekil, verilen bu para nedeniyle Türkiye’yi “emrine amade” bir ülke olarak görmekten kendisini alamıyor belli ki.

AK Parti’nin yanlış politikaların Türkiye’yi düşürdüğü durum bu…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı