Zeynep Gürcanlı: Astana süreci çıkmaza girmiş görünüyor

Öncelikle sürecin yerinin ve adının değişmesi söz konusu;

Astana sürecine ev sahipliği yapan Kazakistan, son dönemde ilginç çıkışlar yapıyor; Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev’in Rusya ile yolları ayırmaya çalıştığına dair işaretler var. Bu işaretlerden en belirgini, Tokayev’in bu yıl “Rusya’nın Davos toplantıları” olarak adlandırılan Saint Petersburg Ekonomik Forumu’na katılmaması oldu. Kazakistan’ın Ukrayna savaşında Rus Lider Putin’in çizgisi dışında kalması da dikkat çekici.

Son olarak da, Rusya’nın inisiyatifiyle başlayan Astana toplantılarına ev sahipliği yapmaktan vazgeçme eğilimi göstermeye başladılar Kazaklar.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı geçen hafta Astana’daki İran-Suriye-Türkiye toplantısı sırasında bir açıklama yaparak, ” Suriye’nin tecritten yavaş yavaş çıkması Astana sürecinin görevini tamamladığının bir işareti. Suriye’nin Arap ailesine geri dönüşünü göz önünde bulundurarak Astana kapsamındaki 20’nci toplantının resmi olarak nihai ilan edilmesini öneriyoruz” deyiverdi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı