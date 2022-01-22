Zeynep Gürcanlı: Ankara’nın kendini Batı cephesine atmasının ufuktaki bedeli

Tam da İsrail’le Türkiye arasında sıcak rüzgârlar eserken, tesadüfe bakın ki, Çin/Rusya ittifakındaki kilit ülkelerden olan İran, Türkiye’ye doğalgaz akışını sağlayan boru hattında “arıza” meydana geldiğini açıkladı. Kışın en soğuk günleri yaşanırken Türkiye, çok ihtiyaç duyduğu İran gazından 10 gün boyunca mahrum kalacak.

AK Parti hükümetinin durmadan açıkladığı Karadeniz’deki doğalgaz yatakları müjdelerinin ne kadarının doğru, ne kadarının siyasi rant amaçlı abartı olduğu bir muamma. Ancak gerçek olan, Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu doğalgaz için hem Rusya’ya, hem de İran’a bağımlı olduğu.

Diplomasi, karşı tarafın kararlarını etkileyebilmek için elde olan tüm imkânları kullanma sanatıdır.

Kim bilir?

Belki de Tahran’ın açıkladığı “doğalgaz iletim arızası”, Ankara’ya İsrail’le yakınlaşıp, kendini Batı cephesine atmasının ufuktaki bedelini de hatırlatma amaçlıdır…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı