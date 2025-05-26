Zeynep Gürcanlı: Ankara-Washington hattındaki en büyük görüş ayrılığı 'yabancı savaşçılar'

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Ankara-Washington hattındaki en büyük görüş ayrılığı “yabancı savaşçılar” üzerine.

Colani-El Şara, Şam’da yeni hükümeti kurarken, eski silah arkadaşlarını unutmadı; HTŞ’nin içinde yer alan ya da iş birliği yapan yabancı savaşçıların kimi vali, kimi de üst düzey bürokrat olarak atandı.

Ancak ABD yönetimi, “Suriyeli olmayanların hükümette ve bürokraside olmaması gerektiği” konusunda ısrarlı. Ankara ise bu konuda ısrarcı olunmamasını istiyor. Ankara, Colani-El Şara’nın atadığı yabancı uyruklu eski militanların görevden alınmasının, bu kişilerin “silahlarını” Şam yönetimine döndürmesinden endişe ediyor. Türk yetkililer Amerikalı muhataplarına “El Şara’ya zaman tanıyın” mesajı veriyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı