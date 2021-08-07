Zeynep Gürcanlı: Ankara, müdahale etmeye kalkınca en yanlış yola sapar izlenimi veriyor

Türkiye iç siyaseti artık “yangınlardan önce” ve “yangınlardan sonra” diye anılacak gibi. Dışarıda da durum pek farklı değil aslında; AK Parti hükümetinin “belirleyici”, “ön cephe oyuncusu” olma iddiasında olduğu hemen hemen tüm krizler de yangın yeri gibi. Ancak ya hiç müdahale etmiyor, ya da müdahale etmeye kalkınca en yanlış yola sapar izlenimi veriyor Ankara.

(…) Belli ki Müslüman Kardeşler’in artık siyaset sahnesinden silinmeye başladığı Ankara’da da hissediliyor. Ancak AK Parti üyelerinin eski refleksleri ise henüz törpülenmiş değil. Bu kargaşa, Ankara’nın Orta Doğu’da kurulan Müslüman Kardeşler’siz yeni Orta Doğu oyununa hala tam adapte olamadığını gösteriyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı