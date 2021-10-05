Zeynep Gürcanlı: AK Parti sessiz sedasız Suriye politikasını gözden geçiriyor

Arap basınındaki haberlere göre Türkiye 20 Eylül’de yeni genelge yayınladı. Bu genelge ile bundan böyle Türkiye’de tedavi görmek isteyen Suriye vatandaşlarına “kimlik” verilmeyeceği, bunun yerine “tıbbi turizm belgesi verileceği” açıklandı. Tıbbi turizm belgesi ile İdlib’deki Suriyelilerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden Türkiye’de ücretsiz yararlanma imkanı kaldırıldı. Türkiye’de hastaneye gidenlerin tedavi ücretlerini kendilerinin ödemelerinin yolu açıldı. Üstelik tıbbi turizm belgesi ile Türkiye’ye gelen Suriyelilerin ülkede kalış süreleri de bir ay ile sınırlandırıldı. Oysa daha önce sınırda tıbbi tedavi için “kimlik” alan Suriyeliler, Türkiye’de tedavileri ne kadar sürerse, o kadar kalabiliyorlardı. Bir süre sınırı yoktu.

Bu, son derece kritik bir gelişme.

Artık ekonomik krizden mi; Rusya’nın İdlib’in çözümü için artan baskısından mı; yoksa muhalefetin “Suriye politikası değişsin, Suriyeli sığınmacılar geri dönsün” söylemini daha yüksek sesle dile getirmesinden mi bilinmez;

AK Parti hükümeti sessiz sedasız Suriye politikasını gözden geçirmeye başladı bile.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı