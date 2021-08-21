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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: AK Parti Libya’daki olası çekilmeyi, Etiyopya cephesi ile kapatmayı düşünüyor

AK parti hükümeti Libya’daki olası geri çekilmeyi, Etiyopya cephesi ile kapatmayı düşünüyor izlenimi veriyor. Adımlar çok hassas atılmalı. Etiyopya Başbakanı’ndan önce Sudan geçici yönetim liderinin de Ankara’da ağırlanmış olması, Ak Parti hükümetinin -Libya’da yaptığının aksine- bu kez daha dikkatli davrandığını gösteriyor.

Ancak bu hassasiyet birkaç İHA satışı hevesiyle yitirilirse, hem Mısır’la, hem de Arap dünyasıyla atılan “normalleşme” adımları sekteye uğrayabilir. Türkiye, Libya’da oluşandan daha geniş ve kararlı bir cephe ile karşı karşıya kalabilir…


Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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