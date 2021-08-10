Zeynep Gürcanlı: Afganistan konusunda muhalefet, AKP’yi çok sıkıştırabilecek durumu yakalamış

Uluslararası anlaşmalar – içeriği ne olursa olsun – hükümetler tarafından yapılır, ancak parlamentonun bilgisine ve onayına da sunulmak zorundadır. Belli ki, Biden-Erdoğan görüşmesinde herhangi bir anlaşma yapıldıysa bile, bu konuda ana muhalefetin –dolayısıyla TBMM’nin- herhangi bir bilgisi yok. Bu durumda, “Hamdolsun” görüşmesinde Türkiye adına verilen sözlerin meşruiyeti de hukuken çok tartışmalı.

Nitekim Dışişleri Bakanlığı da bu meşruiyet sıkıntısını görmüş olmalı ki, ABD’nin “Afganlar vize başvurusu için üçüncü ülkelere gitsin” açıklamalarına tepki gösterme gereği duydu.

Benzer bir meşruiyet sıkıntısı da Kabil’e gönderilecek Türk askerlerinin durumuyla ilgili;

Bir önceki tezkere Mehmetçiğe “NATO görevi kapsamında Afganistan’a gitme” izni veriyordu. Şimdi NATO görevi bitti. Dolayısıyla yeni bir tezkere gerektiği aşikar.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini büyük ölçüde genişleten bir sistem; Ancak ne olursa olsun, halen yürürlükteki “Türk tipi Başkanlık” sistemine göre bile Erdoğan’ın yetkileri “sınırsız” değil. Afganistan konusunda muhalefet, AKP hükümetini çok sıkıştırabilecek bu durumu yakalamış görünüyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı