Zeynep Gürcanlı: ABD’yle hiçbir konuda gelişme yok

Türk yetkililer Roma’daki Biden görüşmesi için “olumlu geçti” de deseler, mevcut diğer somut sorunların hiçbirinde de bir gelişme işareti yok.
● ABD’nin Fırat’ın doğusundaki PKK terör örgütü uzantısı PYD-PYD yapılanmasına desteğinin süreceği;
● S-400’ler- kutusundan çıkarılmadan da olsa- orta yerde durduğu sürece ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının devam edeceği;
● Halkbank davasından vazgeçilmesinin söz konusu olmayacağı çıktı Biden-Erdoğan görüşmesinden.
● FETÖ elebaşının ABD’den iadesi konusu da o kadar umutsuz görünüyor ki, artık AK Parti yetkilileri bile bundan pek bahsetmez oldular.
● AK Parti açısından bir başka kötü haber ise, Biden’ın Haziran’daki zirve sonrasında yapmadığını Roma’da yapıp, görüşmeye ilişkin Beyaz Saray açıklamasına Türkiye’deki demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü eksikliklerini de koydurması oldu.