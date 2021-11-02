Zeynep Gürcanlı: ABD’yle hiçbir konuda gelişme yok

Türk yetkililer Roma’daki Biden görüşmesi için “olumlu geçti” de deseler, mevcut diğer somut sorunların hiçbirinde de bir gelişme işareti yok.

● ABD’nin Fırat’ın doğusundaki PKK terör örgütü uzantısı PYD-PYD yapılanmasına desteğinin süreceği;

● S-400’ler- kutusundan çıkarılmadan da olsa- orta yerde durduğu sürece ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının devam edeceği;

● Halkbank davasından vazgeçilmesinin söz konusu olmayacağı çıktı Biden-Erdoğan görüşmesinden.

● FETÖ elebaşının ABD’den iadesi konusu da o kadar umutsuz görünüyor ki, artık AK Parti yetkilileri bile bundan pek bahsetmez oldular.

● AK Parti açısından bir başka kötü haber ise, Biden’ın Haziran’daki zirve sonrasında yapmadığını Roma’da yapıp, görüşmeye ilişkin Beyaz Saray açıklamasına Türkiye’deki demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü eksikliklerini de koydurması oldu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı