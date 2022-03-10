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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: ABD’nin Suriye’de birden bire hareketlenmesi hayra alamet değil

Ukrayna savaşı devam ederken, Suriye çok hareketlendi.

Hareketlenmenin Rusya’dan çok, ABD’den gelmesi manidar;


Göreve başladığından beri Suriye konusunda milim kıpırdamayan ABD Başkanı Biden’ın, Ukrayna savaşı çıktıktan sonra bu bölgeye birden bire özel ilgi göstermeye başlaması, Washington yönetiminin Rusya’yı Suriye üzerinden de “çevrelemeye” niyetli olduğunu gösteriyor.

ABD’nin Suriye’de birden bire bu kadar hareketlenmesi, üstelik bu hareketlenmenin Ukrayna savaşıyla koordineli ilerlemesi hayra alamet değil.

Tüm bunlara bir de yine Batı basınında bolca çıkmaya başlayan, “Suriye’deki cihatçılar savaşmaya Ukrayna’ya gidiyor” haberlerini ekleyin. Putin yönetimi bunlara karşı şimdilik sessiz. Ama ya sessizliğini bozarsa?

Türkiye, Ukrayna savaşında olabildiğince tarafsız kalmayı başardı. Ama Suriye’de, üstelik Suriye topraklarında bizzat askerleri varken aynı şeyi başarabilir mi?

Çok kritik günler kapıda…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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