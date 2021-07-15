Zeynep Gürcanlı: ABD’nin dikkatini çekmek için Mehmetçik’i riske atmak ne kadar doğru?

Mehmetçiğin, NATO ve ABD askerleri çekildikten sonra, Afganistan’da nasıl bir ortamda görev yapacağını anlamak için Kanada Genelkurmay Başkanı’nın bu hafta yayınladığı mesaja da bakmak gerekiyor.

Kanada askerleri NATO görevi kapsamında Afganistan’ın Panjwai bölgesinde görev yapmıştı. NATO’nun çekilme kararıyla birlikte, Kanada da bölgedeki askerlerini geri çekti. Ve Kanadalılar gider gitmez, bölge Taliban’ın eline düştü.

Kanada Genelkurmay Başkanı General Wayne Eyre, kamuoyuna açık mesajında uzun yıllar görev yaptıkları bölgenin Taliban’ın eline düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ardından Afganistan için “ülkenin mevcut gidişatı hepimizi üzüntüye ve endişeye boğuyor” ifadesini kullandı.

Türk askeri şimdi, Kanada Genelkurmay Başkanı’nın yazdığı son derece duygusal mesajla “gidişatını üzüntü ve endişe” içinde izlediği Afganistan’a gönderiliyor.

Tüm dünya, öyle ya da böyle Afganistan’dan çekilirken, ABD’nin dikkatini çekmek, övgüsünü almak için Mehmetçik’i riske atmak ne kadar doğru? Tüm Türkiye’nin bunu tartışması gerek…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı