Zeynep Gürcanlı: ABD’de hukuk savaşları

ABD karışık. Beyaz Saray’da oturan Demokrat Biden yönetimi ile Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde tutan Cumhuriyetçiler arasındaki itiş-kakış, ülkeyi “ekonomik kapanmaya” götürüyor. Bütçe üzerinde çıkan anlaşmazlık saatler içinde çözülmezse, ABD 1 Ekim’de “kepenk kapatacak”.

ABD’nin iç siyasetinde, giderek Amerikan yargısının da “aktör” haline gelmesi, ayrıca üzerinde durulmaya değer. Cumhuriyetçi bir önceki Amerikan Başkanı Trump hakkında açılan, cinsel tacizden, devletin gizli bilgi belgelerini kaçırmaya kadar varan bir dizi davanın sonuçları, Trump’un bir sonraki seçimde aday olup olamamasını bile etkileyebilecek. Ancak şunu da eklemek gerek; hakkında dava açıldıkça, destekçileri Trump’ın etrafında daha bir kenetleniyor. Yapılan tüm anketlerde Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump’ın çok açık ara önde olduğu ortaya çıkıyor. Hatta kimi anketler, Trump ile Biden arasındaki bir Başkanlık seçimini de -bugünün şartlarında- Trump’ın kazanacağını gösteriyor.

Cumhuriyetçiler de mevcut Demokrat Başkan Biden hakkında, oğlu Hunter üzerinden getirilen iddiaların adli soruşturmaya dönmesi için var güçleriyle çalışıyorlar.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı