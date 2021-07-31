Zeynep Gürcanlı: ABD ile asıl kriz kendini gösterdi

AK Parti hükümeti, Washington yönetimi ile arayı düzeltebilmek için, ABD ve NATO’nun çekildiği Afganistan’a Mehmetçik göndermeye hazırlanadursun, ABD ile yeni krizler kapıda. Halkbank davası malum, devam ediyor. Halkbank’ın mahkum olması halinde, Türkiye’nin vatandaş vergilerinden çok yüklü bir miktar tazminat ödemesi olasılık dahilinde. Şimdi bir de buna, yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergilerinden ödenecek “korumaların dayak davası” tazminatları eklenebilir. Tazminat davaları, 2017’de Washington’a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beraberinde götürdüğü korumalarının Büyükelçilik rezidansı etrafında toplanan göstericilere müdahale edip, dayak atması nedeniyle açılmıştı.

Ancak gerek Halkbank davasında, gerekse korumaların dayak davasında Türkiye’nin “para verip” kurtulması mümkünken, asıl kriz ABD yönetiminin aldığı son “yaptırım” kararında kendisini gösterdi. Hayır; Türkiye’ye herhangi bir yeni yaptırım koymadı ABD. Ancak Washington yönetimi, Suriye’nin kuzeyinde TSK unsurlarıyla işbirliği içinde çalışan -Suriye Milli ordusu içinde yer alan- silahlı gruplardan birine, Ahrar el Şarkiye’ye yaptırım koydu. Yaptırımın gerekçesi, Türkiye’nin başını önümüzdeki dönemde çok ağrıtmaya aday; Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşen insan hakları ihlalleri.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı