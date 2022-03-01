Zeynep Gürcanlı: ABD ‘geri döndü’

Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Putin, sınırı geçene kadar “kazanan” konumundaydı. Ancak ilk Rus askeri Ukrayna’ya girdiği andan itibaren, ABD’deki Biden yönetiminin amaçladığı ve “ABD geri döndü” sloganıyla somutlaştırdığı “müttefikleri kendi yanında hizalamak” amacı gerçeğe dönüştü.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ilişkilerde genel olarak pasifist bir çizgi izleyen, dev ekonomisine oranla silahlanmaya çok küçük bir pay ayıran Almanya tavır değiştirdi. Alman hükümeti mevcut savunma bütçesine ek olarak, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek adına 100 milyar Euro’luk bir fon ayırdığını açıkladı. Ayrıca doğalgazda Rusya’ya bağımlılığı azaltmak için iki LNG terminali kurulacağı da açıklandı.

Avrupa Birliği de tarihinde hiç yapmadığını yaptı; Ukrayna için silah satın alıp, teslim edeceğini açıkladı. AB hava sahası tümüyle Rusya’ya kapatıldı. AB içindeki “Rus muhibi” gibi görünen -Macaristan lideri Orban gibi- siyasetçilerin bile verdikleri oylarla, bizzat Putin’e yaptırım uygulanması kararı alındı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı