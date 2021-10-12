Zeynep Gürcanlı: ABD de Esad’la barışma yoluna girmiş görünüyor

ABD bir yandan Esad’ın uluslararası sisteme geri dönmesine yeşil ışık yakarken, diğer taraftan Türkiye’nin Suriye’deki askeri müdahalelerini de “Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı” olduğunu bizzat ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasıyla açıkladı. Biden, Kongre’ye gönderdiği Suriye politikasına ilişkin bilgi mektubunda, selefi Donald Trump’ın giderayak çıkardığı kararnameyi –neredeyse virgülüne dokunmadan- tekrarladı. Kararnamede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Suriye’de IŞİD’le mücadeleye darbe vurduğunun” öne sürülmesi de Ankara açısından durumu daha da kötüleştirir nitelikte.

AK Parti’nin izlediği Suriye politikası tam bir çıkmaza girmiş, Türkiye’yi tamamen yalnızlaştırmış durumda. Rusya zaten Suriye’nin yanında, Araplar Esad’ı bağırlarına basmaya hazırlanırken, ABD de artık Esad rejimiyle barışma yoluna girmiş görünüyor.

Siyasette inat olmaz;

Hele hele ülke çıkarları ve Mehmetçiğin canı söz konusuyla hiç inat olmaz…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı