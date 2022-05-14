Zeynep Gürcan: Avrupa’ya ikinci ‘birlik’ mi geliyor?

Ukrayna savaşı Avrupa’da da tüm dengeleri değiştirdi. O kadar ki, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortaya Avrupa Birliği’nin yanı sıra, yeni bir “siyasi birlik” yaratma önerisini ortaya attı.

Önerinin yapılış şekli dikkate değer; Fransa halen Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını yürütüyor. Macron da “dönem başkanı” sıfatıyla Avrupa Parlamentosu toplantısında yaptığı konuşmada ortaya koydu “Avrupa’da yeni bir siyasi birlik daha kurulsun” önerisini.

Dolayısıyla da tartışma daha bir anlamlı hale geldi.

Macron’un önerisi, ayrıntıları belli olmamakla birlikte, hâlihazırda mevcut olan Avrupa Birliği’ne dokunmamak, ama AB’ye üye olmayan Avrupalı ülkeleri de kapsayacak yeni bir “siyasi birlik” oluşturmak üzerine kurulu.

Zeynep Gürcan’ın yazısı