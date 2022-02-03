Zeynep Altıok Akatlı: ‘Kalkınma’ diye kandırıp medeniyetten uzak betonla kuşattılar

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Sizin zamanınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı, biz bunları getiriyoruz” dedi.