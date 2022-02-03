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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Altıok Akatlı: ‘Kalkınma’ diye kandırıp medeniyetten uzak betonla kuşattılar

Bizde durum farklı. İstanbul’a ihanetin itirafını yapanlar, bu ülkeye ihanet ettiler. “Rantsal dönüşüm” hedefiyle kıyılardan kopardılar denizi. İnsanları deniz kenarında bir çay içecek yer bulamayacakları beton yollarla kentlerinden, geçmişlerinden koparttılar. Kalkınma diye kandırıp medeniyetten uzak betonla kuşattılar. Balıkçılar işsiz kaldı, barınaklar ıssız. Karadeniz’e yeşil yolla, İstanbul’a Mavi Marmara’yla, pek övündükleri -geçiş garantili dolar kuruyla ücreti cebimizden çalınan- köprülerle, kar yağışında çöken havaalanlarıyla ihanet ettiler. Bir zamanlar Sirkeci’den kalkıp Zonguldak’a yolcu götüren Ankara feribotunu hatırlıyorum. Ulaşımı sadece karayoluyla sınırlayıp yandaş müteahhitlere verdiler. Şimdi bölge denizle buluşamayan, yatağına beton dökülen nehirlerin isyanıyla afetlere maruz kalıyor. Hâlâ Kanal İstanbul ısrarındalar!

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı


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