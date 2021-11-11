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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Altıok Akatlı: İktidarın bilimle kavgası derinleşiyor

İktidarın bilimle kavgası derinleşiyor. Bir yandan kültürel iktidarını kadrolarına aktaramamaktan şikâyet eden Erdoğan bir yandan eğitimin yandaş kadrolara da donanım sağlayacak temel bir ihtiyaç olduğunu dahi anlayamamış görünüyor. Kapitalizmi koruyarak sürdürecek kötülük için bile gerekli olan temel donanımın eksikliğiyle kendi sonunu hızlandırıyor.

YÖK’ün kuruluşunun 40. yılında İstanbul ve Ankara’da öğrenci örgütleri bir basın açıklaması için buluştular. Elbette seslerinin kesilmesi için verilen talimat uygulandı. Polis müdahalesi ve alışılagelen şiddet iş başındaydı. Gazetecilerin görüntü alması engellendi. Haberleri yayınlayan olmadı. Gençler açıklama yapmaya giderken başlarına geleceği bilmiyorlar mıydı? Pekâlâ biliyor ve “kayyumsuz, parasız, özerk ve demokratik üniversite” için mücadeleyi göze alıyorlardı. Size bir haberimiz var beyler: gençler sizden korkmuyor!


Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı

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