Zeynep Altıok Akatlı: Her günümüz cinnetin iki ucunda gidip gelenlerin haberleriyle dolu

Her günümüz cinnetin iki ucunda gidip gelenlerin haberleriyle dolu artık. Bu olup bitene tanıklık ederken aklımıza mukayyet olmak en önemli gündemimiz. Gencecik çocukların tarikat yurtlarında intiharı, başka çıkış bulamayanın kamusal alanda kendini yakışı, ev sahibi kirayı 1000 liradan 2000 liraya çıkarttığı için evi tutuşturan kiracı ve son olarak Sağlık Bakanlığı’nın önünde kendini ambulansa kilitleyen adamın çaresizliği bizim cinnetimiz. Havlayan köpek torununu korkuttu diye köpeği ve sahibinin çocuklarını öldüren adam; genç kadınları metroda palayla tehdit eden, sokak ortasında samuray kılıçlarıyla katleden erkek şiddeti; trafikte yol hakkını kendinde gördüğü için silahına sarılıp can alan sürücü; Mardin Kızıltepe’de çıplak yürüyen adamı darp eden güruh ve onlara bu dürtüleri aşılayanlar da cinnetin toplumsallaşmasının önünü açan çaresizliğimiz.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı