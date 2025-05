Zeynep Altıok Akatlı: Gençlerin yerlere dizdiği pankartlarda bir soru, anne ben Anayasa'ya aykırı mıyım?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Gençler yapılan haksızlığın yanına kendi isyanlarını koyarak sokaklara aktılar. 22 yıllık AKP iktidarında neredeyse her hükümet döneminde yeniden değiştirilen eğitim sistemi her defasında onarılmaz hasarlar yaratarak müthiş bir gerileme yarattı. İmam Hatip dayatmasıyla müfredatı ve kapsamı değiştirilen okullardan mezun olanların üniversiteye giriş istatistikleri her şeyi söylüyor zaten. Proje Okulları biçiminde bir tanıma duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyacın ardında yatan nitelikli bilimsel eğitim, iktidarın kendi yarattığı sistemin kendi tanımladığı okullarındaki seviyeye düşmanlık etmesiyle eriyor. Cümlenin başı ile sonu arasındaki o düşmanlı; üniversite eğitimine yapılan müdahaleyle ülkemizin en nitelikli ve öne çıkan okullarını aşağı çekmeye devam ediyor.

Eğitimsizlik ile cehaletin güçlenmesiyle ve eyleme geçmesiyle şiddetin sokakta kol gezmesi isteyenin istediğini hunharca cezalandırmasına yol açıyor. Mattia Ahmet Minguzzi’nin 14 yaşında, AKP’nin kentsel dönüşüm çukurunda kol gezen uyuşturucu bağımlısı çete gençliğinin saldırısıyla öldürülmesinden daha iyi bir örnek olabilir mi? Derin yoksulluğun mahallelerinden eğitime uzak kindar zorbalar çıkıyor.

Olağan dışı bir öfkeyle çocuğu yaşında gençlere öldüresiye saldıran adamların sokakların güvenliğini sağlaması bekleniyor. Şiddet her biçimiyle hep haklıya, masuma yöneliyor. Katilden kaçarken diktaya, diktadan kaçarken kolluğa, kolluktan savcıya ve hâkime, işkenceden tacize, psikolojik şiddete uzanan hukuksuzluk ve haksızlık dehlizlerinde adalet ve özgürlük direnişinin en anlamlı halkası olmaya devam ediyor çocuklar. Gençlerin yerlere dizdiği pankartlarda bir soru: Anne ben Anayasa’ya aykırı mıyım?

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı