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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Altıok Akatlı: Benzemezleri bir araya getiren Sezen Aksu gibi sanatçılardır

Farkında mısınız, işte benzemezleri bir araya getiren Sezen Aksu gibi sanatçılardır. Çok farklı sınıfları, çok başka fikirleri temsil edenlerin ortak duyguları, ortaklık bulabildikleri geçmişleri, istekleri, umutlarıdır Sezen Aksu şarkıları. Kocaman bir halkın ezbere bildiği şarkılar. Değişim için en çok ihtiyacımız olan yere değen şarkılar yazar Sezen Aksu. Kalbe, vicdana değen şarkılar. İyiliğin sürgün verdiği yer o kalptir. Bütün karmaşadan, karşıtlıktan ari temiz bir noktadan herkeste olandan yola çıkmalı öyleyse.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı


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